Максим Фадеев раскрыл секрет похудения, никаких денег не требующий

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в Instagram отметил, что у диетологов есть много методик похудения, но почему-то все они стоят больших денег. А его метод никаких денег не требует.
"Способ, о котором напишу я, не предполагает вообще таблеток и никаких специальных мучений. Все, что потребуется — вода определенной температуры и ряд продуктов, которые вы будете есть, ни в чем в себе не отказывая", — заявил он. Сбросить лишние килограммы Фадееву помогла специально разработанная диета, суть которой состоит в том, что надо пить воду определенной температуры. Он утром, днем и вечером выпивал на тощак 600 гр горячей воды, не кипяток, но так, чтобы она приятно обжигала горло.
"Вы даже не представляете, как вес начнет уходить", - отметил продюсер.
Ранее похудевший Максим Фадеев показал фото себя в одной штанине старых шорт.
Посмотреть эту публикацию в Instagram