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Максим Фадеев раскрыл секрет похудения, никаких денег не требующий

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения, никаких денег не требующий
Фото: Максим Фадеев, Instagram

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в Instagram отметил, что у диетологов есть много методик похудения, но почему-то все они стоят больших денег. А его метод никаких денег не требует.

"Способ, о котором напишу я, не предполагает вообще таблеток и никаких специальных мучений. Все, что потребуется — вода определенной температуры и ряд продуктов, которые вы будете есть, ни в чем в себе не отказывая", — заявил он. Сбросить лишние килограммы Фадееву помогла специально разработанная диета, суть которой состоит в том, что надо пить воду определенной температуры. Он утром, днем и вечером выпивал на тощак 600 гр горячей воды, не кипяток, но так, чтобы она приятно обжигала горло.
"Вы даже не представляете, как вес начнет уходить", - отметил продюсер.

Ранее похудевший Максим Фадеев показал фото себя в одной штанине старых шорт.

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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

НС

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