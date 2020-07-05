Максим Фадеев раскрыл секрет похудения, никаких денег не требующий

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5 июля 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Максим Фадеев, Instagram

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в Instagram отметил, что у диетологов есть много методик похудения, но почему-то все они стоят больших денег. А его метод никаких денег не требует.

"Способ, о котором напишу я, не предполагает вообще таблеток и никаких специальных мучений. Все, что потребуется — вода определенной температуры и ряд продуктов, которые вы будете есть, ни в чем в себе не отказывая", — заявил он. Сбросить лишние килограммы Фадееву помогла специально разработанная диета, суть которой состоит в том, что надо пить воду определенной температуры. Он утром, днем и вечером выпивал на тощак 600 гр горячей воды, не кипяток, но так, чтобы она приятно обжигала горло.

"Вы даже не представляете, как вес начнет уходить", - отметил продюсер.

Ранее похудевший Максим Фадеев показал фото себя в одной штанине старых шорт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 3 Июл 2020 в 3:30 PDT