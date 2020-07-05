Собчак опубликовала фото личного тренера. Поклонники заволновались: «Ксюша, не влюбись»

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5 июля 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото из vk.com/sobchak

Ксения Собчак показала подписчикам своего личного тренера - Сергея Романова, самарского бодибилдера и бизнесмена. Телеведущая рассказала, что в период самоизоляции активно работала над своей физической формой.

И как ни странно, именно в это время, "скудное на знакомства", они и познакомились. Ксения отметила, что "будете видеть этого красавца в сторис часто (не благодарите!) и долго (мы же над моим долголетием будем трудиться".

"Ксюша не влюбись", "Боги, Ксения! Это ж опасно. Влюбишься же! Отважная ...", пишут в комментариях.

Сергей Романов имеет многочисленные спортивные награды и титулы, являясь чемпионом России, Италии, Европы и обладателем титула "Мистер Вселенная" по бодибилдингу.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак намерена обратиться в суд после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2020 в 3:41 PDT