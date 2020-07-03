Нетиевский озвучил свою версию ухода из «Уральских пельменей»

Сергей Нетиевский рассказал свою версию ухода из «Уральских пельменей». Бывший директор шоу заявил, что у него была возможность остаться в проекте.
«Возвращаться не собирался, потому что коллеги во главе с Орловым повели себя неадекватно. Когда я в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод», - считает бывший артист и продюсер «Уральских пельменей». По словам Нетиевского, после его ухода из шоу «начался беспредел». Артист заявил, что нынешний директор проекта Евгений Орлов стал выводить деньги со счетов компании.
Также Нетиевский добавил, что Орлов до сих пор держит на него обиду. «Мотив Орлова в том, что он мой бывший сотрудник, которому летом 2015 года заслуженно не выплатили бонусы. Он начал мстить», - объяснил шоумен он такую точку зрения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.