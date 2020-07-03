Нетиевский озвучил свою версию ухода из «Уральских пельменей»

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3 июля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Сергей Нетиевский. Фото: соцсети

Сергей Нетиевский рассказал свою версию ухода из «Уральских пельменей». Бывший директор шоу заявил, что у него была возможность остаться в проекте.

«Возвращаться не собирался, потому что коллеги во главе с Орловым повели себя неадекватно. Когда я в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод», - считает бывший артист и продюсер «Уральских пельменей». По словам Нетиевского, после его ухода из шоу «начался беспредел». Артист заявил, что нынешний директор проекта Евгений Орлов стал выводить деньги со счетов компании.

Также Нетиевский добавил, что Орлов до сих пор держит на него обиду. «Мотив Орлова в том, что он мой бывший сотрудник, которому летом 2015 года заслуженно не выплатили бонусы. Он начал мстить», - объяснил шоумен он такую точку зрения.