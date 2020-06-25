Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 июня 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тeleprogramma

С Нетиевский, фото: vk.com/netievsky

Шоумен Сергей Нетиевский надеется создать новое шоу, превосходящее по популярности «Уральские пельмени». Нетиевский руководил проектом «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. Сейчас у него идут суды с бывшими коллегами по поводу интеллектуальной собственности, и его подозревают в хищениях.

При Нетиевском проект стал необычайно популярным. Но директор ушел, потому что, с его слов, перестал профессионально расти и творчески развиваться.

Как сейчас живет и чем занимается юморист? По словам Нетиевского, он всегда был трудоголиком и генератором новых идей, и сейчас работает над созданием и продвижением своих проектов на телевизионных каналах и в интернете.

Как считает он, будут ли новые шоу популярными, как «Пельмени», - тут должно сойтись много звезд и ресурсов. «Пока ресурсы приходится тяжело вытаскивать из прошлого, но всему свое время — и разбрасывать и собирать камни», - рассказал Сергей Нетиевский.

Напомним, Арбитражный суд Москвы принял решение запретить компании бывшего продюсера Сергея Нетиевского официально использовать товарный знак «Уральские пельмени».