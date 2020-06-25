Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Нетиевский надеется создать новое шоу, превосходящее по популярности «Уральские пельмени»

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тeleprogramma

Нетиевский надеется создать новое шоу, превосходящее по популярности «Уральские пельмени»
С Нетиевский, фото: vk.com/netievsky

Шоумен Сергей Нетиевский надеется создать новое шоу, превосходящее по популярности «Уральские пельмени». Нетиевский руководил проектом «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год.  Сейчас у него идут суды с бывшими коллегами по поводу интеллектуальной собственности, и его подозревают в хищениях.

При Нетиевском проект стал необычайно популярным. Но директор ушел, потому что, с его слов, перестал профессионально расти и творчески развиваться.

Как сейчас живет и чем занимается юморист? По словам Нетиевского, он всегда был трудоголиком и генератором новых идей, и сейчас работает над созданием и продвижением своих проектов на телевизионных каналах и в интернете.
Как считает он, будут ли новые шоу популярными, как «Пельмени», - тут должно сойтись много звезд и ресурсов. «Пока ресурсы приходится тяжело вытаскивать из прошлого, но всему свое время — и разбрасывать и собирать камни», - рассказал Сергей Нетиевский.

Напомним, Арбитражный суд Москвы принял решение запретить компании бывшего продюсера Сергея Нетиевского официально использовать товарный знак «Уральские пельмени». 

ИЧ

Общество

Солдатам вермахта пенсия в 576 тысяч, а победителям 35

Солдатам вермахта пенсия в 576 тысяч, а победителям 35

Состоялся вчера перенесенный с 9 мая парад Победы. Торжество, как всегда, грандиозное, несмотря на ограничения. Денег вбухали, понятно, тоже много. Ветеранам якобы на радость. А живут-то победители хорошо вне праздника помпезного? Оказалось, хуже союзников и даже проигравших.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью