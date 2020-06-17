Нетиевскому официально запрещено использовать товарный знак «Уральские пельмени»

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17 июня 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

С Нетиевский, фото: vk.com/netievsky

Арбитражный суд Москвы принял решение запретить компании бывшего продюсера Сергея Нетиевского официально использовать товарный знак «Уральские пельмени». Нетиевский уверяет, что ушел из коллектива юмористов, так как перестал в нем расти и развиваться.

Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов назвал общую сумму, которую присвоил себе бывший продюсер коллектива. По его словам, он шаг за шагом доказывает факты хищений. Сергей Нетиевский уверяет, что он ничего не похищал у своих коллег.

Орлов заявил, что с 2009 по 2015 год бывший продюсер коллектива «Уральские пельмени» похитил у коллектива круглую сумму, которая исчисляется миллионами даже не рублей, а долларов.

«По внутренним старинным общекомандным договоренностям Сергей не разделил с партнерами за 2009-2015 годы около 250 миллионов рублей. Мы шаг за шагом доказываем по частям факты хищений и присвоений», - цитирует директора коллектива СтарХит.

Орлов сожалеет, что Нетиевский не торопится гасить судебные издержки. По его словам, юморист уклоняется под разными предлогами от выплат.