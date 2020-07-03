Ему всего 22, а он уже долларовый миллионер. Рэпер Моргенштерн призналася, что были времена, когда он воровал деньги у мамы

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 июля 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Рэпер Моргенштерн, пожалуй, самая популярная фигура в российском шоу-бизнеса младшего поколения. Ему всего 22 и он уже вошел в список Forbes "40 самых успешных звезд России до 40 лет", он долларовый миллионер и его заработкам можно позавидовать.

Но так было не всегда. До того, как к нему пришел успех, парень работал курьером, мойщиком машин и даже пел в переходах. Музыкант признался, что часто просил деньги у мамы и даже воровал их у нее. «Ужасные были времена. Просил у мамки: "Мам, дай денюжку". В одно время я залез в сумку, а там просто нет кошелька. Я подумал: она всё знает. И тогда я вообще перестал обращаться к ней за деньгами, потому что мне стало ужасно стыдно».

Морген рассказал, что за год он заработал более 80 миллионов рублей. Однако на деле в сухом остатке у него осталось около 12 миллионов, потому что он привык жить на широкую ногу и тратить почти всё, что получает. Так, в мае Моргенштерн потратил 9,4 миллиона, а за неполный июнь – 7,5 миллионов, пишет канал YOBAJUR.

«Сам не знаю, на что я эти деньги трачу. Получается, я за прошлый год стал долларовым миллионером, но сейчас-то у меня этих денег уже нет. Я всё потратил», - разводит он руками.

Музыкант рассказал и о своих доходах: «Мне приходят средства с монетизации на YouTube — это примерно 350 тысяч рублей в месяц. Интеграция в ролики у меня стоит где-то полтора миллиона. В клипы подороже — около пяти миллионов», - перечислил Валеев. Артист также получает стабильный доход с продажи одежды со своей символикой (мерч). Один концерт приносит ему около полумиллиона рублей. Около 4 миллионов ежемесячно он получает за свои треки. Кроме того, парень успешно зарабатывает на своих страницах в соцсетях. Моргенштерн озвучил расценки на рекламу в Instagram. «Сторис у меня стоят от 500 тысяч. Фотопост — 600-800 тысяч, видео — 1,2 миллиона».