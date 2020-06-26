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Молоды, богаты и успешны. Российский Forbes составил рейтинг самых «крутых» звезд шоу-бизнеса моложе 40 лет

, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Молоды, богаты и успешны. Российский Forbes составил рейтинг самых «крутых» звезд шоу-бизнеса моложе 40 лет
Фото: cоцсети

Российский Forbes составил рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса моложе 40 лет. Первые места в рейтинге занимают спортивно-вокальные медийные лица: Хабиб Нурмагомедов, Ольга Бузова, хотя ее вокальные данные очень спорный вопрос, Егор Крид и Александр Овечкин.

Они заработали от 2,7 до 16,5 миллиона долларов за год, и в СМИ их упоминали от 11 до почти 50 тысяч раз. Вслед за четверкой лидеров идет Ксения Собчак, которая буквально на одну позицию опередила своего недавнего оппонента – Тимати. Он на 6 месте.

В рейтинге пять новых имен: это хоккеист Артемий Панарин - 9 место, теннисист Даниил Медведев - 12 место, певица Zivert - 15 место, рэпер Morgenstern - 21 место и резидентка Comedy Woman Екатерина Варнава - очень далекое 37 место. Больше всех из них заработал Панарин, подписавший семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 81,5 миллиона долларов.

Из списка лидеров сосем выбыли рэперы Оксимирон, Фейс и Федук, певица Монеточка, блогер Саша Спилберг. Они заработали меньше 1 миллиона долларов за год.

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