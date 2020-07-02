Харламов резко отреагировал на очередную «истинную причину» развода с Асмус

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2 июля 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Гарик Харламов, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Гарик Харламов опубликовал в соцсети скрин из СМИ с новой версией о причине, разрушившей брак Харламова и Асмус. Взбесили шоумена высказывания продюсера Олеси Сазыкиной и организатора гастролей Натальи Субботиной.

Комик заявил, что не знает указанных в статье женщин и никогда с ними не работал. Харламов написал о себе гадости, "дабы опередить моих следующих «продюсеров» , «знакомых» и «друзей»". Гарик предупредил, что он "очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш... со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями". Шоумен вспомнил про свой лишний вес и пищевую зависимость., назвав себя животным.

В заключение Гарик Харламов раскрыл "истинную причину" развода с Кристиной Асмус, заявив, что виной всему стал "шопоголизм".