Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным
2 июля 2020, 18:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: «СтарХит»
Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович. На странице актрисы в соцсети множество гневных сообщений в стиле "ты ему не пара".
За всю свою карьеру Мирослава научилась сталкиваться с негативом, но здесь на нее вылилась тонна грязи и обвинений. Карпович об угрозах узнала от друзей. Она рассказала, что "после того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать!". Актриса поблагодарила недоброжелателей за популярность.
Говорить об отношениях с Прилучным Мирослава не стала. "Я принципиально не рассказываю о том, что происходит в моей личной жизни. Поэтому давайте обойдемся без комментариев", — подчеркнула она.
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