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После развода Павел Прилучный времени зря не теряет. Кого же называют новой избранницей «Мажора»?

, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

После развода Павел Прилучный времени зря не теряет. Кого же называют новой избранницей «Мажора»?
Фото: cоцсети

После развода актер Павел Прилучный не долго оставался в одиночестве. Таблоиды уже приписали "Мажору" новый роман с коллегой по цеху Мирославой Карпович, с которой Павла довольно часто стали замечать вместе.

В компании с "Папиной дочкой" его уже видели и до развода. Видимо, эти "милые" отношения и стали последней каплей в трещащем по швам браке Прилучного с Агатой Муцениеце. Кстати, последняя запретила фанатам Павла Прилучного даже упоминать ее имя.

Фото: telegram-канал "Курятник"

Надеемся, что у Мирославы Павел айфон отбирать не будет, да и вообще до драк у пары не дойдет.

БИ

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