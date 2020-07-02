Инсайдер: Брэд Питт провел в гостях у Анджелины Джоли почти два часа

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2 июля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:Брэд Питт и Анджелина Джоли, Soeren Stache/globallookpress.com

Известная пара Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расстались в 2016 году. Несмотря на то, что экс-супруги живут в десяти минутах друг от друга они старались избегать случайных встреч, но на днях очевидцы заметили, как актер что-то активно обсуждал с бывшей женой.

Инсайдеры отметили, что Брэд Питт приехал в поместье актрисы на мотоцикле и пробыл у нее в гостях около двух часов. Собеседник считает, что звездные родители обсуждали предстоящий День рождения близнецов Вивьен и Нокса, которым 12 июля исполнится по 12 лет.

В источнике говорится, что пара не проводила время вместе около четырех лет.

Ранее Анджелина Джоли рассказала, почему приняла решение развестись с Брэдом Питтом.