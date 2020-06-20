Анджелина Джоли рассказала, почему приняла решение развестись с Брэдом Питтом

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20 июня 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vogue

Анджелина Джоли, Ik Aldama

Всемирно известная американская актриса Анджелина Джоли в беседе с журналистами рассказала, почему приняла решение развестись со своим коллегой Брэдом Питтом. Пара воспитывала шестерых детей.

Джоли призналась, что рассталась с Питтом ради благополучия своей семьи, а именно – трех дочерей и троих сыновей. Актриса убеждена, что это было правильное решение. Она добавила, что продолжает концентрироваться на "исцелении" наследников.

Анджелина заметила, что в ходе бракоразводного процесса журналисты воспользовались ее молчанием по поводу случившегося, вследствие чего дети прочитали ложь в СМИ. Тогда актриса объяснила дочерям и сыновьям, что им всегда следует "думать своей головой".