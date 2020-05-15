Питт заявил, что жалеет о разрыве с Энистон

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15 мая 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Брэд Питт. Фото: кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Брэд Питт признался, что жалеет о том, как расстался со своей первой женой Дженифер Энистон. Актер рассказал, что вел себя неправильно в отношении экс-возлюбленной.

После развода Питт и Энистон не общались до тех пор, пока артист не разошелся с Анджелиной Джоли. Мужчина заявил, что в крахе его первого брака виноват он сам. Питт рассказал, что из-за влюбленности в Джоли перестал ценить семейную жизнь с Энистон, и теперь ему очень стыдно за это.

Известно, что Пита и Энистон замечали вместе на нескольких публичных мероприятиях. Поклонники пары надеются, что их отношения могут получить второй шанс.