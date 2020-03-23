СМИ: Джоли запретила Питту приводить детей на встречи с Энистон

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23 марта 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gazeta.ru

актриса Анджелина Джоли, Mayer/face to face

СМИ сообщают, что актриса Анджелина Джоли поставила ультиматум своему бывшему супругу Брэду Питту. Якобы многодетная мать запретила мужчине приводить на встречи с их общими детьми Дженнифер Энистон.

Джоли твердо заявила, что Энистон не может видеть ее сыновей и дочерей. Более того, актриса намерена продолжить разбирательства в суде об опеке над детьми.

Напомним, разведенные Анджелина и Брэд являются родителями троих мальчиков – Мэддокса, Пакса и Нокса, а также трех девочек – Захары, Шайло и Вивьен. Актеры в течение нескольких лет в судебном порядке пытаются определить порядок встреч с детьми.