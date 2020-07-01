Боня за вымышленные деньги высказалась о поправках в Конституцию и постели российского бизнесмена

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

1 июля 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Виктория Боня, Instagram

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени бизнесмена Евгения Чичваркина предложили скандально известной телеведущей Виктории Бони за «деньги» записать обращение к пользователям. В ролике за 10 тысяч евро она должна была раскритиковать поправки в Конституцию и прокомментировать опасность вышек 5G.

При этом сначала Виктория Боня уточнила, что ее высказывание будет стоить от пяти до семи с половиной тысяч евро и, она ждет подробных инструкций. Тогда пранкеры увеличили сумму до десяти и попросили оценить постель «Чичваркина» в Лондоне. На что телеведущая ответила, что «очень сильно любит хорошую постель». Также «бизнесмен» был готов спрятать телеведущую, если у нее будут проблемы.

Телеведущая также прокомментировала размещение вышек 5G, отметив, что «в Европе, конечно такого не будет, но можно регулировать их частоту», чтобы не навредить здоровью.

Соответствующий ролик опубликовали на YouTube 30 июня.