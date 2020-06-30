Маргарита Симоньян поделилась впечатлениями от «уколов красоты»

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30 июня 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Маргарита Симоньян. Фото: соцсети

Маргарита Симоньян в соцсети рассказала, что однажды ходила к косметологу и делала так называемые «уколы красоты». «Это было чудовищно», - призналась журналистка.

«Это было чудовищно. И то, что после этих жутких уколов какой-то там кислоты у меня действительно на время разгладились носогубные складки, никак для меня не оправдало 15 минут необязательной боли и 2 часа времени, потерянного на дорогу в салон», - рассказала Симоньян о своем опыте. Она допустила, что когда-нибудь вновь может воспользоваться этой процедурой, но не из-за давления индустрии красоты, а по собственному желанию.