Маргарита Симоньян поделилась впечатлениями от «уколов красоты»
30 июня 2020, 12:41[ «Аргументы Недели» ]
Маргарита Симоньян в соцсети рассказала, что однажды ходила к косметологу и делала так называемые «уколы красоты». «Это было чудовищно», - призналась журналистка.
«Это было чудовищно. И то, что после этих жутких уколов какой-то там кислоты у меня действительно на время разгладились носогубные складки, никак для меня не оправдало 15 минут необязательной боли и 2 часа времени, потерянного на дорогу в салон», - рассказала Симоньян о своем опыте. Она допустила, что когда-нибудь вновь может воспользоваться этой процедурой, но не из-за давления индустрии красоты, а по собственному желанию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.