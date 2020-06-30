Пелагея подала на алименты, «мирно» развестись не получилось
30 июня 2020, 08:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Стали известны подробности развода певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Юрист, составлявший мировое соглашение для пары, рассказал, что знаменитости не смогли решить все вопросы мирно.
По словам юриста, Пелагее пришлось подать на алименты, поскольку после решения о расставании Телегин практически перестал интересоваться жизнью их трёхлетней дочери. «За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез», - сказал юрист. Он добавил, что совместно нажитое имущество будет поделено через суд.
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