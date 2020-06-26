Адвокат оценил возможность Пелагеи «отвоевать» квартиру у Телегина

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26 июня 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

певица Пелагея, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Никулинский суд 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей. Адвокат Тимур Маршани оценил перспективы Пелагеи оставить за собой московскую квартиру.

Столичные апартаменты были приобретены парой в браке, но на деньги мамы певицы. Сейчас хоккеист пытается отсудить часть имущества жены. Также у разводящихся звезд есть общий дом, купленный в ипотеку.

Выясняется, что Иван перестал участвовать в воспитании трехлетней дочери Таисии и буквально пропал из жизни ребенка, не говоря уже о том, чтобы оказывать какую-то финансовую помощь.

Как пояснил адвокат Тимур Маршани, "сам факт покупки недвижимости на денежные средства, отданные в дар, либо полученные по завещанию, дает право претендовать на это имущество в полном объеме. То есть это имущество не включается как совместно нажитое. Раздел имущества по одной второй части каждому из супругов возможен только при наличии оснований, если доказано, что оно нажито было в период брака, а не отдано в дар одним из родственников". Теперь Пелагее предстоит очень аргументированно доказать, что деньги были получены в дар от матери.Тогда квартира будет ее.

Долги за дом, приобретенный в ипотеку, будут выплачивать оба - и Пелагея, и Иван, добавил адвокат.

В четверг, 18 июня, Никулинском районном суде прошла встреча представителей певицы Пелагеи и ее экс-супруга игроком сборной России по хоккею Иваном Телегиным.