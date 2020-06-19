Раскрыты подробности развода Пелагеи с Телегиным

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

19 июня 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Пелагея, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

В четверг, 18 июня, Никулинском районном суде прошла встреча представителей певицы Пелагеи и ее экс-супруга игроком сборной России по хоккею Иваном Телегиным. Звёздная пара официально рассталась еще в прошлом году, но остался нерешенным вопрос алиментов на «содержание несовершеннолетнего ребёнка», сообщает kp.ru.

«Состоялась беседа, представители сторон пришли, обсуждалась дата начала заседания». Процесс стартует 26 июня. Сегодня в суде были адвокаты Пелагеи и Ивана, они и будут вести переговоры. Звезд здесь мы вряд ли дождемся. Но и такой поворот возможен, если финансовый спор в итоге зайдет в тупик», -сообщил собеседник в суде.

По его словам, бывшие возлюбленные не смогли мирно решить вопрос. Отмечается, что с Телегина могут взыскать в качестве алиментов для дочери четверть ежемесячного дохода - это около 1,5 млн руб. Однако возможна фиксированная сумма выплат, которая составит 500 - 700 тысяч рублей в месяц. Не исключены и другие обстоятельств, которые могут повлиять на конечную сумму при решении суда.