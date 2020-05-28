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Юрист объяснил, почему Пелагея и Иван Телегин разводятся в суде

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Юрист объяснил, почему Пелагея и Иван Телегин разводятся в суде
певица Пелагея, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Звездный адвокат Тимур Маршани в четверг, 28 мая, объяснил, по какой причине известная российская певица Пелагея и ее бывший возлюбленный Иван Телегин разводятся в суде, а не в мировом порядке.

Маршани в рамках беседы с порталом teleprogramma.pro отметил, что у Пелагеи и Телегина, вероятно, имеется спор о детях – именно поэтому дело было передано на рассмотрение в федеральный суд. Юрист уточнил, что речь может идти об определении места жительства ребенка после развода.

Адвокат добавил, что супруги должны будут явиться на собеседование Никулинский районный суд Москвы 15 июня.

Напомним, певица публично заявила о своем расставании с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным, еще в декабре прошлого года, но на развод пара подала лишь на днях. У мужчины и женщины есть общая дочь Таисия.

ЕТ

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