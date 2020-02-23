Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Певица Пелагея поделилась, как чувствует себя после развода

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Певица Пелагея поделилась, как чувствует себя после развода
Фото из соцсетей, Instagram pelageya_insta

Пелагея побывала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Там артистка рассказала о расставании с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным.

О разводе артистки и спортсмена стало известно в конце декабря. Пара долгое время не комментировала разлад в семье. Сейчас звезда очень хотела бы не привлекать внимание к себе и бывшему супругу.  

«Я решила, что любая сложная история – это удачный момент для трансформации", – подчеркнула артистка.

Исполнительница также  отметила: нашлось огромное количество людей, которые поддержали ее.  Женщина поблагодарила всех за поддержку.

"Я в очередной раз убедилась, какие удивительные, замечательные, сердобольные и участливые люди живут в нашей стране ", – призналась Пелагея.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году, у них растет дочь Таисия.

ЕЧ

//картина дня

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться перед российскими спортсменами!".

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которые нападали на автобус с эвакуированными из-за коронавируса из китайского Уханя гражданами Украины, обратились к Владимиру…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Нур-Султане и Алматы полиция задержала около двух сотен человек, явившихся на митинги сторонников организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК, в Казахстане…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в домашнем матче 22 февраля обыграл новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:0 . Спортсмены тем самым установили новый рекорд по забитым…

Жители Агинского Бурятского округа встретили праздником своего земляка Балдана Цыжипова. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме…

//новости ан

СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США,…