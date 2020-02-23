Певица Пелагея поделилась, как чувствует себя после развода

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23 февраля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фото из соцсетей, Instagram pelageya_insta

Пелагея побывала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Там артистка рассказала о расставании с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным.

О разводе артистки и спортсмена стало известно в конце декабря. Пара долгое время не комментировала разлад в семье. Сейчас звезда очень хотела бы не привлекать внимание к себе и бывшему супругу.

«Я решила, что любая сложная история – это удачный момент для трансформации", – подчеркнула артистка.

Исполнительница также отметила: нашлось огромное количество людей, которые поддержали ее. Женщина поблагодарила всех за поддержку.

"Я в очередной раз убедилась, какие удивительные, замечательные, сердобольные и участливые люди живут в нашей стране ", – призналась Пелагея.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году, у них растет дочь Таисия.