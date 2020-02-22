Певица Саша Зверева вышла замуж за американца

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22 февраля 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram sashazvereva

Певица Саша Зверева, известная многим как солистка группы «Демо», 20 февраля сочеталась узами брака со своим возлюбленным, американцем Даниэлем. Это уже третий брак артистки, и она верит: именно он будет счастливым.

Незадолго до даты торжества Зверева объявила, что организовала онлайн-трансляцию с церемонии.

«Вы были на протяжении этих лет со мной рядом! Вы помните весь мой путь от и до! Именно вы сопереживали, когда я одна с детьми отправилась на другой континент — строить жизнь с нуля. И я просто не могу не пригласить вас, тех, кто был все это время каждый день рядом, на свой лучший день в жизни», — поделилась Саша в Instagram.

Невеста рассказала: для нее важно, чтобы фанаты могли в этот важный день быть рядом.

Сама церемония прошла на закате под вигвамом, украшенном ловцами снов. Специально к свадьбе была подготовлена площадка с живописным видом на горы. Вечером это пространство осветили десятки свечей, которые создали романтический настрой. А во время праздничного ужина гости насладились морскими деликатесами.

Звезда воспитывает троих детей – Василису, Макара и Льва, которые были счастливы за маму!

А певица Анна Семенович поделилась, чем порадует любимого на 23 февраля.