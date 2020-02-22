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Певица Саша Зверева вышла замуж за американца

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Саша Зверева вышла замуж за американца
Фото из соцсетей, Instagram sashazvereva

Певица Саша Зверева, известная многим как солистка группы «Демо»,  20 февраля сочеталась узами брака со своим возлюбленным, американцем Даниэлем. Это уже третий брак артистки, и она верит: именно он будет счастливым.

Незадолго до даты торжества Зверева объявила, что организовала онлайн-трансляцию с церемонии.

«Вы были на протяжении этих лет со мной рядом! Вы помните весь мой путь от и до! Именно вы сопереживали, когда я одна с детьми отправилась на другой континент — строить жизнь с нуля. И я просто не могу не пригласить вас, тех, кто был все это время каждый день рядом, на свой лучший день в жизни», — поделилась Саша в Instagram.

Невеста рассказала: для нее важно, чтобы фанаты могли в этот важный день быть рядом.

Сама церемония прошла на закате под вигвамом, украшенном ловцами снов. Специально к свадьбе была подготовлена площадка с живописным видом на горы. Вечером это пространство осветили десятки свечей, которые создали романтический настрой. А во время праздничного ужина гости насладились морскими деликатесами.

Звезда воспитывает троих детей – Василису, Макара и Льва, которые были счастливы за маму!

А певица Анна Семенович поделилась, чем порадует любимого на 23 февраля. 

 

 
 
 
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Боже мой, я пишу это, и у меня ручьём бегут слёзы из глаз! ⠀ Ведь это ВЫ! ⠀ Вы были на протяжении этих лет со мной рядом! Вы помните весь мой путь от и до! Именно вы сопереживали, когда я одна с детьми отправилась на другой континент строить жизнь с нуля, ведомая зовом Океана. ⠀ Именно вы поддерживали меня всю беременность Лёвушкой, когда мне было нелегко и одиноко. Вы все желали мне счастья, на каждый праздник дарили пожелания сильного мужского плеча рядом! Это вы радовались нашим личным встречам на семинарах, баловали меня своими подарками и вниманием, и взамен я лилась водопадами благодарности и любви, желания быть нужной, полезной, созидающей, дающей! ⠀ Я помню, как вы переживали и искали в каждом мужчине вокруг меня ТОГО САМОГО. Мы все с вами жили, учились быть счастливыми уже сегодня, вне зависимости от наличия или отсутствия обстоятельств. Ждали не ВАРИАНТ, а МУЖЧИНУ. Я помню всё! ⠀ А вы помните, когда этот высокий красавчик начал мелькать в моих сториз, потчевать меня кулинарными изысками? Как он на ваших глазах неожиданно зашёл в зал на семинаре в Калининграде с букетом, который я даже удержать не смогла, прилетев тайно из ЛА???? ⠀ Как мы все вместе рыдали от счастья, когда в Каньоне Гремучей Змеи из красного камня Дэн сделал мне самое фантастическое предложение, подарив роскошное кольцо?! ⠀ Как всем туром по России и Крокус Сити Холлом в Москве мы провожали меня в счастливую личную жизнь и обнимались и плакали от радости!? ⠀ И я просто не могу не пригласить вас, тех, кто был всё это время каждый день рядом, спрятать от вас свой лучший день в жизни! ⠀ Ваше присутствие, поддержка-это лучший подарок для меня! ⠀ И самое главное: всё самое интересное ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! ⠀ В шапке профиля нажимай ссылку taplink и выбирай кнопку “Whale Koala Wedding”-регистрируйся на онлайн-трансляцию и запасайся носовыми платками! Количество гостей ограничено! Регистрируйся СЕЙЧАС???? ⠀ // Photo by @ittalia ????

Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva) 17 Фев 2020 в 7:33 PST

 
 
 
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Александра Уолбран ???? Благодарю Бога за ВСЁ! // photo by @tasha.minn #whalekoalawedding

Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva) 21 Фев 2020 в 7:40 PST

ЕЧ

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