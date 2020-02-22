Анна Семенович поделилась, чем порадует любимого на 23 февраля

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22 февраля 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram anna_semenovich

Анна Семенович периодически радует поклонников рассказами о личной жизни. А недавно артистка рассказала, как собирается порадовать возлюбленного на 23 февраля.

Анна выложила в Instagram фото, на котором она позирует, сидя за кухонным столом и поливая сливками кексы. Пост звезда сопроводила рецептом пирога. Им, как написала сама Семенович, дива часто любит баловать любимого.

«Девочки, а вы печёте дома вкусняшки? Я сегодня затеяла рыбный пирог», – спросила у своих подписчиц певица.

Также Аня призвала девушек писать рецепты в комментариях. Фолловеры охотно согласились поделиться с кумиром своими коронными блюдами, заодно осыпав ее комплиментами.

А дочь Анастасии Волочковой продала первую картину. Часть денег девочка отдаст на благотворительность.