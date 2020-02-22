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Анна Семенович поделилась, чем порадует любимого на 23 февраля

, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Семенович поделилась, чем порадует любимого на 23 февраля
Фото из соцсетей, Instagram anna_semenovich

Анна Семенович периодически радует поклонников рассказами о личной жизни.  А недавно артистка рассказала, как собирается порадовать возлюбленного на 23 февраля.

Анна выложила в Instagram фото, на котором она позирует, сидя за кухонным столом и поливая сливками кексы. Пост звезда сопроводила рецептом пирога. Им, как написала сама Семенович, дива часто любит баловать любимого.

«Девочки, а вы печёте дома вкусняшки? Я сегодня затеяла рыбный пирог», – спросила у своих подписчиц певица.

Также Аня призвала девушек писать рецепты в комментариях. Фолловеры охотно согласились поделиться с кумиром своими коронными блюдами, заодно осыпав ее комплиментами.

А дочь Анастасии Волочковой продала первую картину. Часть денег девочка отдаст на благотворительность.

 

 
 
 
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Девочки, а вы печёте дома вкусняшки? Я сегодня затеяла рыбный пирог ( покажу вам его в сторис) он диетический , очень тонкий и полезный ! Я беру готовое тесто , но без дрожжей , два вида рыбы , желательно красную и белую , шпинат и мой секрет , это немного натертого сыра для вкуса ???? Рыбу нарезаю средними кусочками , тесто раскатываю очень тонко и запекаю 20-25 минут при 180 гр . Получается просто бомба ???? На завтрак с чаем просто чудо , как вкусно ???? Люблю иногда баловать любимого таким деликатесом ???? Давайте в коментах делиться своими любимыми рецептами , скоро 23 февраля, удивим своих защитников вкусняшками ???????????? .......Визажист @ilgeeva Фотограф @valeriacool Стилист @kiramatveeva Видеограф @pandachak #вкуснаяеда #готовка #девочкитакиедевочки #аннасеминович #скоропраздник #позитив #коасиваядевушка

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 21 Фев 2020 в 3:11 PST

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