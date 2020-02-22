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14-летняя дочь Волочковой начала зарабатывать

, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

14-летняя дочь Волочковой начала зарабатывать
Фото из соцсетей, Instagram volochkova_art

Дочь Анастасии Волочковой продала первую картину. Часть денег девочка отдаст на благотворительность. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

Известно, что Ариадна Волочкова достаточно давно живет у отца. Официальная причина – близость дома папы к школе. Школьница уже пробует самостоятельно зарабатывать. Она  продала за пять тысяч рублей свою картину, а половину вырученной суммы Ариадна отдаст на благотворительность – приюту для животных.

"Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в нее эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем. До этого я писала и другие картины», - написала юная художница.

Многие поддержали девочку в комментариях и пожелали ей дальнейших творческих успехов.

Ранее модель Анастасия Решетова рассказала в Instagram о выборе имени для сына.

 
 
 
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КАРТИНА ПРОДАНА❌ 50% от суммы идёт на благотворительность Центру @yunacenter приют для животных. Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в неё эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем. До этого я писала и другие картины. Если захотите - покажу. Это серьезная вещь, а не просто деградация. АБСТРАКЦИЯ. Подписываюсь под картинами как A. Volo. Посмотрим, что выйдет из этой сферы деятельности) «Emo» Ariadna Volo.

Публикация от АРИАДНА ВОЛОЧКОВА (@ariadna_volochkova) 14 Фев 2020 в 8:13 PST

ЕЧ

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