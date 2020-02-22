14-летняя дочь Волочковой начала зарабатывать

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22 февраля 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram volochkova_art

Дочь Анастасии Волочковой продала первую картину. Часть денег девочка отдаст на благотворительность. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

Известно, что Ариадна Волочкова достаточно давно живет у отца. Официальная причина – близость дома папы к школе. Школьница уже пробует самостоятельно зарабатывать. Она продала за пять тысяч рублей свою картину, а половину вырученной суммы Ариадна отдаст на благотворительность – приюту для животных.

"Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в нее эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем. До этого я писала и другие картины», - написала юная художница.

Многие поддержали девочку в комментариях и пожелали ей дальнейших творческих успехов.

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