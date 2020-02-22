Анастасия Решетова рассказала о выборе имени для наследника Тимати

Модель Анастасия Решетова рассказала в Instagram о выборе имени для сына. Девушка опровергла слухи о том, что ребенка назвали в честь погибшего друга рэпера Тимати.
Анастасия подарила наследника Тимуру Юнусову 16 октября 2019 года. Когда стало известно, как зовут малыша, поклонники сразу решили - это в честь Ратмира Шишкова, скончавшегося в 2007 году, поскольку артист был с ним очень близок.
Однако спустя четыре месяца Решетова пояснила: они подбирала имя к фамилии и отчеству, долгое время выбирали между двумя вариантами: Ратмиром и Тимуром Пара долго советовалась перед тем, как оформить документы младенцу.
"Также подумала о том, будет ли нравиться это имя девочкам. А я всегда на это обращала внимание..." – пошутила звезда
О решении назвать малыша Ратмиром дива не жалеет. По ее словам, им удалось избежать путаницы между отцом и сыном.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мне часто задают вопрос о том, чем я руководствовалась при выборе имени ребёнку. Мне было важно значение имени, его происхождение и созвучность с отчеством. Скажу честно, мне не понятен нынешний тренд на необычные имена у детей. Нет, я не за то, чтобы малышей называть только распространенными именами, но все же логично выбирать имена для детей более менее привычные для восприятия человеку, живущему в России. Итак, почему Ратмир? Имя редкое, сильное. Звучит как восточное, но происхождение у него древне -славянское. Имеет такое значение - «воин мира» ! 2 в 1 ))) Ну и конечно, я как человек дальновидный, сразу представляла как его будут называть друзья в компании , комфортное ли это имя в целом для произношения)) Также подумала о том , будет ли нравится это имя девочкам ???? А я всегда на это обращала внимание...)) Ну и конечно созвучность - Ратмир Тимурович! Идеально ???????? p.s. Ну и скажу вам по секрету... У нас был ещё один вариант. Мы даже советовались сразу после родов когда записывали имя малыша. Выбирали между Ратмир и Тимур ???? На мой взгляд это два самых красивых имени)) Все же , я рада что в итоге мы все -таки выбрали Ратика) А то явно была бы путаница))