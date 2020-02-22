Анастасия Решетова рассказала о выборе имени для наследника Тимати

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22 февраля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова рассказала в Instagram о выборе имени для сына. Девушка опровергла слухи о том, что ребенка назвали в честь погибшего друга рэпера Тимати.

Анастасия подарила наследника Тимуру Юнусову 16 октября 2019 года. Когда стало известно, как зовут малыша, поклонники сразу решили - это в честь Ратмира Шишкова, скончавшегося в 2007 году, поскольку артист был с ним очень близок.

Однако спустя четыре месяца Решетова пояснила: они подбирала имя к фамилии и отчеству, долгое время выбирали между двумя вариантами: Ратмиром и Тимуром Пара долго советовалась перед тем, как оформить документы младенцу.

"Также подумала о том, будет ли нравиться это имя девочкам. А я всегда на это обращала внимание..." – пошутила звезда

О решении назвать малыша Ратмиром дива не жалеет. По ее словам, им удалось избежать путаницы между отцом и сыном.