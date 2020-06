Британская группа The Rolling Stones пригрозила Трампу судебным иском

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 июня 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

The Rolling Stones, фото: Jan Huebner/Lakomsk

Британская группа The Rolling Stones опубликовала официальное предупреждение американскому лидеру Дональду Трампу, потребовав больше не использовать их музыкальные композиции во время проведения митингов.

Они объяснили, что предпримут "дальнейшие шаги", поскольку их неоднократные просьбы Трамп оставил без внимания. Несанкционированное использование их песен является нарушением лицензионного соглашения и может привести к суду.

Песни Sympathy for the Devil, Brown Sugar и Start Me Up неоднократно использовались в ходе избирательных мероприятий Дональда Трампа.