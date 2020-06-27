София Ротару скучает по сцене. Сколько потеряла певица из-за коронавируса
27 июня 2020, 16:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Собеседник
Певица София Ротару больше других артистов пострадала из-за отмены выступлений на фоне коронавируса, ее потери составили больше 42 миллионов рублей, заявил ее концертный директор Сергей Лавров.
По словам менеджера, сейчас Ротару живет в Киеве и не может вылететь за границу. Недавно певицу приглашали на корпоратив в Новосибирск, были бы оплачены и гонорары, и все расходы. Но пришлось отказать.
Гонорар Ротару за одно выступление на корпоративе составляет от €100 тысяч, а за месяц она дает два-три концерта. "София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности", — отметил Лавров.
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