София Ротару скучает по сцене. Сколько потеряла певица из-за коронавируса

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27 июня 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

София Ротару, фото: Grigirii Goryachev/Russian Look

Певица София Ротару больше других артистов пострадала из-за отмены выступлений на фоне коронавируса, ее потери составили больше 42 миллионов рублей, заявил ее концертный директор Сергей Лавров.

По словам менеджера, сейчас Ротару живет в Киеве и не может вылететь за границу. Недавно певицу приглашали на корпоратив в Новосибирск, были бы оплачены и гонорары, и все расходы. Но пришлось отказать.

Гонорар Ротару за одно выступление на корпоративе составляет от €100 тысяч, а за месяц она дает два-три концерта. "София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности", — отметил Лавров.

По словам Лаврова, участие Ротару в каком-либо концерте - всегда показывает уровень мероприятия.