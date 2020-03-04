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Директор Ротару раскрыл, когда певицу приглашают на мероприятия

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Директор Ротару раскрыл, когда певицу приглашают на мероприятия
София Ротару, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Директор знаменитой певицы Софии Ротару, у которой в России сотни тысяч поклонников, рассказал, на каких мероприятиях выступает артистка. Сергей Лавров раскрыл, что София Михайловна не отказывается от выступлений на заказных мероприятиях, а большой сольный концерт для нее отработать тяжеловато.

"Посмотрите, сколько ей лет! В этом возрасте два часа на сцене – сложно", - пояснил директор Ротару в интервью "Собеседнику". По словам Лаврова, участие Ротару в каком-либо концерте - всегда показывает уровень мероприятия, когда устроители хотят показать высокий уровень. Обычно она выступает перед политиками и бизнесменами, которым за 50-60 лет.

Лавров рассказал, что концерты Софии Ротару намечены и в России. "Ротару и Пугачева – это знак качества", - отметил директор певицы.

 
 
 
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Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)1 Мар 2020 в 4:21 PST

Директор Софии Ротару успокоил поклонников певицы: пока она прощаться не собирается, а если бы она объявила о прощании со сценой, можно было бы устраивать стадионный тур по стране.

Напомним, Ротару выступала в новогодних шоу.

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