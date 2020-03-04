Борис Моисеев готовится отметить день рождения и ждет прихода к нему своих подруг

//Шоу-бизнес 13+

4 марта 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Моисеев и Нелли Кобзон, фото: vk.com/bmoiseevpro

У Бориса Моисеева 4 марта день рождения, артисту исполняется 66 лет. После перенесенного инсульта певец не выходит на сцену. Почти все время он находится дома. Моисеев чувствует себя хорошо и сегодня ждет гостей.

Среди гостей, как надеется певец, должны быть близкие подружки: вдова Иосифа Кобзана Нелли Михайловна, Ада Тодд, Галя Романовская. Как рассказал артист корреспонденту Teleprogramma.pro, праздновать будут дома, в узком кругу. Еще Борис ждет свой любимый коллектив и поздравления по телефону.

Борис Моисеев освоил интернет и зарегистрирован в социальных сетях, поэтом активно общается со своими друзьями, коллегами и поклонниками.

Певец ждет поездки в Юрмалу, где у него куплена квартира на берегу моря. В Юрмале артист каждое лето встречается с маэстро Раймондом Паулсом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Борис Моисеев (@bmoiseevpro)22 Фев 2020 в 1:38 PST

В российском шоу-бизнесе сейчас такие новости: Дайнеко оценила группу Little Big как участницу "Евровидения-2020".

Бузова "подвинула" Кудрявцеву.