Борис Моисеев готовится отметить день рождения и ждет прихода к нему своих подруг

У Бориса Моисеева 4 марта день рождения, артисту исполняется 66 лет. После перенесенного инсульта певец не выходит на сцену. Почти все время он находится дома. Моисеев чувствует себя хорошо и сегодня ждет гостей.
Среди гостей, как надеется певец, должны быть близкие подружки: вдова Иосифа Кобзана Нелли Михайловна, Ада Тодд, Галя Романовская. Как рассказал артист корреспонденту Teleprogramma.pro, праздновать будут дома, в узком кругу. Еще Борис ждет свой любимый коллектив и поздравления по телефону.
Борис Моисеев освоил интернет и зарегистрирован в социальных сетях, поэтом активно общается со своими друзьями, коллегами и поклонниками.
Певец ждет поездки в Юрмалу, где у него куплена квартира на берегу моря. В Юрмале артист каждое лето встречается с маэстро Раймондом Паулсом.
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