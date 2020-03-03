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Виктория Дайнеко оценила группу Little Big как участницу "Евровидения-2020"

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Виктория Дайнеко оценила группу Little Big как участницу
Виктория Дайнеко, фото из соцсети

Певица, победительница проекта "Фабрика звезд-5" Виктория Дайнеко оценила группу Little Big как участницу песенного конкурса "Евровидение-2020".  В сети сейчас активно обсуждают группу Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах.

В интервью радио Sputnik Виктория Дайнеко высказала мнение, что у этой группы есть все шансы на успех на "Евровидении". Как считает певица, группа "чудаковатая", и эта "чудаковатость" Little Big принесет успех музыкантам группы. 

По мнению Дайнеко, уже известно на практике, что для успешного выступления на "Евровидении" надо сделать что-то особенное, чтобы получился "вау-эффект". "Будь то чудной образ, нестандартная музыка или специфический танец. Надо сделать что-то, что останется у тебя в памяти, и ты не можешь это забыть", – считает российская певица.

Солист группы Илья Прусикин пообещал удивить поклонников выступлением на конкурсе в Нидерландах. После объявления о том, что петербургская рэйв-группа Little Big отправится в Роттердам на "Евровидение", коллектив покинул их директор по развитию и по совместительству пиар-менеджер.

ИЧ

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