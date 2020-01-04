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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пригожин рассказал, как относиться к появлению Пугачевой в новогодних шоу

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Пригожин рассказал, как относиться к появлению Пугачевой в новогодних шоу
Фото: соцсети

Иосиф Пригожин рассказал, почему отечественные телеканалы по сей день сохраняют форматы новогодних «голубых огоньков». Также продюсер ответил всем, кто недоволен присутствием на праздничных шоу Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

Пригожин отметил, что согласовать графики десятков артистов для съемок в одной телепередаче очень сложно. Он рассказал, что порой приходится сниматься на холоде, а потому исполнители часто заболевают. Кроме того, продюсер ответил всем, кто недоволен появлением Аллы Пугачевой в новогодних программах.

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов — единицы», - считает он.

АБ

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