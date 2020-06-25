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Наталья Рудова сфотографировалась в бикини

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Рудова сфотографировалась в бикини
Наталья Рудова, фото: Вконтакте

Актриса Наталья Рудова одна из первых российских знаменитостей опубликовала пляжное фото. Красавица-блондинка выложила в Инстраграм фото в красном бикини. Где отдыхает 36-летняя Рудова, она не сообщила.

Наталья сфотографировалась в купальнике, белом банном халатике, а волосы - под полотенцем. Пользователи сети восхитились, как выглядит Рудова после самоизоляции: стройная, длинноногая.

Судя по фото, находясь на самоизоляции в связи с коронавирусом, Рудова не набрала лишних килограммов.
"Какая ты красивая, ты просто бомба", "Королева", "Красотка", "Шикарные ноги, Наталья", "Бесконечные ноги", - пишут Наталье похвалы.

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Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)

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