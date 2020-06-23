Садальский назвал одну из ведущих «Давай поженимся!» «необразованной деревней»

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23 июня 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Роза Сябитова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер, блогер Стас Садальский вместе с Ксенией Стриж начал обсуждать различные шоу на телеведении.

Первое шоу, которое оценивали Садальский и известная радиоведущая, «Давай поженимся!»

Ксения Стриж призналась, что когда-то она хотела стать участницей программы, чтобы в выборе жениха ей помогли специалисты, в том числе сваха Роза Сябитова. Актриса, ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева обрадовалась желанию Ксении стать невестой.

Но Стриж не удалось стать участницей шоу. Она узнала, что у Розы Сябитовой случилась истерика, она учинила съемочной группе скандал из-за Ксении. Стриж удивилась, что все пошли у нее на поводу. К счастью, Ксения вышла замуж и без участия свахи.

Но осадочек остался. А Стас Садальский вообще считает Розу Сябитову «необразованной деревней» и считает, что у нее «кроме наглости, ничего нет».