Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Садальский назвал одну из ведущих «Давай поженимся!» «необразованной деревней»

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Садальский назвал одну из ведущих «Давай поженимся!» «необразованной деревней»
Роза Сябитова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер, блогер Стас Садальский вместе с Ксенией Стриж начал обсуждать различные шоу на телеведении.
Первое шоу, которое оценивали Садальский и известная радиоведущая, «Давай поженимся!»

Ксения Стриж призналась, что когда-то она хотела стать участницей программы, чтобы в выборе жениха ей помогли специалисты, в том числе сваха Роза Сябитова. Актриса, ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева обрадовалась желанию Ксении стать невестой.

Но Стриж не удалось стать участницей шоу. Она узнала, что у Розы Сябитовой случилась истерика, она учинила съемочной группе скандал из-за Ксении. Стриж удивилась, что все пошли у нее на поводу.  К счастью, Ксения вышла замуж и без участия свахи.
Но осадочек остался. А Стас Садальский вообще считает Розу Сябитову «необразованной деревней» и считает, что у нее «кроме наглости, ничего нет».

ИЧ

В мире

Украинский аналитик назвал примерный срок уничтожения Россией ВСУ в случае войны

Украинский аналитик назвал примерный срок уничтожения Россией ВСУ в случае войны

Определен примерный срок уничтожения Россией Вооруженных сил Украины в случае военного конфликта между странами. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался украинский эксперт Андрей Ваджра.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью