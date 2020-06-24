Психиатр заявила о распаде личности устроившего смертельное ДТП актера Ефремова
24 июня 2020, 14:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
У актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в состоянии опьянения, произошел распад личности из-за употребления спиртных напитков и приема запрещенных веществ. Об этом заявила психиатр Анна Амбарцумян.
Специалист проанализировала записанное Ефремовым видео, на котором он просит прощения за случившееся. По словам Амбарцумян, ставшей собеседницей журналистов kp.ru, артист «слишком спокоен» на выложенных кадрах. Как полагает психиатр, Ефремов испуган, однако своей вины не ощущает.
Медик добавила, что регулярное употребление алкоголя и запрещенных веществ провоцирует распад личности. По мнению Анны Амбарцумян, это произошло с Михаилом Ефремовым.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Эльман Пашаев, адвокат актера, рассказал об обещании своего подопечного «больше никогда не пить».
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