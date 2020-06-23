Адвокат рассказл об обещании Ефремова «больше никогда не пить»

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23 июня 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

актер Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Адвокат знаменитого российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев во вторник, 23 июня, рассказал об обещании своего подзащитного бросить пить. Артист, по словам юриста, "сильно переживает" после ДТП.

Пашаев заявил, что раньше Ефремова никогда не привлекали даже к административной ответственности. Более того, адвокат заявил, что его подзащитный никогда не нарушал скоростнй режим. Юрист подчеркнул, что актер больше никогда не намерен пить и садиться за руль.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, управлявший машиной в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второго транспортного средства впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии.