Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Адвокат Захаровых объяснил их намерение довести до конца дело с Ефремовым

, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Адвокат Захаровых объяснил их намерение довести до конца дело с Ефремовым
Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат семьи Сергея Захарова, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием актера Михаила Ефремова, объяснил, почему для родственников жертвы важно довести дело до конца.

Юрист Александр Добровинский уточнил, что в семье покойного уже была подобная авария. 24 июля 1998 года двоюродный брат Сергея Захарова Виктор Венедиктов ехал на машине в своей полосе, когда со встречной полосы съехал другой автомобиль и врезался в него. Мужчина пострадал в аварии и через неделю скончался в больнице, у него остались жена и дочь-подросток. Виновник ДТП наказан не был.

Адвокат подчеркнул, что для семьи Захаровых-Венедиктовых этот случай оставил страшный след в памяти, поэтому они намерены довести дело до конца и не допустить, чтобы оно было замято.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находившийся за рулем в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второй машины впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии.

ЕТ

Общество

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Попытка Соединенных Штатов атаковать Россию большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью