Адвокат Захаровых объяснил их намерение довести до конца дело с Ефремовым

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23 июня 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат семьи Сергея Захарова, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием актера Михаила Ефремова, объяснил, почему для родственников жертвы важно довести дело до конца.

Юрист Александр Добровинский уточнил, что в семье покойного уже была подобная авария. 24 июля 1998 года двоюродный брат Сергея Захарова Виктор Венедиктов ехал на машине в своей полосе, когда со встречной полосы съехал другой автомобиль и врезался в него. Мужчина пострадал в аварии и через неделю скончался в больнице, у него остались жена и дочь-подросток. Виновник ДТП наказан не был.

Адвокат подчеркнул, что для семьи Захаровых-Венедиктовых этот случай оставил страшный след в памяти, поэтому они намерены довести дело до конца и не допустить, чтобы оно было замято.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находившийся за рулем в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второй машины впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии.