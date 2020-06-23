Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти пострадавшего в ДТП Захарова

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23 июня 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

разбитая машина Михаила Ефремова, vlad_zhen/Instagram

Адвокат знаменитого российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев во вторник, 23 июня, рассказал об ошибке очевидцев ДТП с участием артиста, которые бросились на помощь пострадавшему Сергею Захарову.

Защитник Ефремова напомнил, что после столкновения с машиной артиста отечественный автомобиль был сильно деформирован. Пашаев подчеркнул, что свидетелям аварии ни в коем случае не следовало вытаскивать травмированного гражданина из салона – необходимо было дождаться бригады скорой помощи.

Напомним, 8 июня артист, находившийся за рулем в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второй машины впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии.