Известный кондитер Ренат Агзамов рассказал о любимых сладостях и о том, как ели торты во время самоизоляции

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22 июня 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Десерты. Фото: pixabay.com

Знаменитый кондитер Ренат Агзамов рассказал, как покупали люди торты в период самоизоляции.

Мужчина отметил: обычные десерты в магазинах стали продаваться меньше, но раза в три увеличилось количество праздничных заказных тортов небольшого размера — по 2,3 килограмма.

«У людей же все равно дни рождения, все активно праздновали дома», - объяснил Ренат.

Также Агзамов поделился: сам он не капризный в плане еды.

«Могу банку сгущенки съесть влегкую или две плитки шоколада. Могу дешевые вафли в магазине взять, которые на пальмовом масле приготовлены, и пачку съесть с удовольствием. И не задумываюсь, из чего они состоят, правда», - добавил он.

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