Сергей Гармаш рассказал об онлайн-обучении своего сына

В период самоизоляции школьникам и их родителям пришлось осваивать дистанционное обучение. Сергей Гармаш рассказал, как с ним справлялся его сын Иван.
Актер признался: он мало вмешивается в учебу ребенка. Однако артист знает, как учится наследник.
«Учится он хорошо. А контроль над учебой производит жена, няня. Но в сложившейся ситуации просто нельзя отрицать существования онлайн-обучения. Если бы не было онлайна, тогда все просто остановилось бы», - поделился Гармаш.
Сергей отметил: лучше уж такая форма учебы, чем вообще ничего. А вот разговоры о том, чтобы вообще перевести обучение в онлайн, считает «несерьезным».
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