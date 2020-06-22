Сергей Гармаш рассказал об онлайн-обучении своего сына

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22 июня 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Компьютер. Фото: pixabay.com

В период самоизоляции школьникам и их родителям пришлось осваивать дистанционное обучение. Сергей Гармаш рассказал, как с ним справлялся его сын Иван.

Актер признался: он мало вмешивается в учебу ребенка. Однако артист знает, как учится наследник.

«Учится он хорошо. А контроль над учебой производит жена, няня. Но в сложившейся ситуации просто нельзя отрицать существования онлайн-обучения. Если бы не было онлайна, тогда все просто остановилось бы», - поделился Гармаш.

Сергей отметил: лучше уж такая форма учебы, чем вообще ничего. А вот разговоры о том, чтобы вообще перевести обучение в онлайн, считает «несерьезным».

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