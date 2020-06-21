Лолита Милявская укоротила волосы и похвалилась образом с новой стрижкой

Видео певицы Лолиты Милявской с новой прической, с короткой стрижкой, за двое суток просмотрели более миллиона ее подписчиков в Инстаграм. Большинству поклонников артистки понравилось, как выглядит Лолита с короткими волосами.
Ей пишут, что надо было давно снять длину волос. "Лолочка, здравствуйте! Вы прекрасны! Стрижка Вам очень идет! Все-таки длинные волосы - это красиво, но короткие - это моложе и стильней!", "Просто супер!!! Давно пора было сделать стрижку!!!"
А еще Лолите Милявской предложили перекраситься в блондинку: "Может вам лучше стать блондинкой?)) Почему всегда чёрный цвет? Лето ведь". (Орфография и пунктуация авторов сохранены).
Вообще-то Лолита Милявская - женщина смелая и без комплексов. Интересно, решится ли она сменить цвет волос?
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После развода с Дмитрием Ивановым в жизни Лолиты настал новый период.