Лолита Милявская укоротила волосы и похвалилась образом с новой стрижкой

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21 июня 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Лолита, фото из соцсети

Видео певицы Лолиты Милявской с новой прической, с короткой стрижкой, за двое суток просмотрели более миллиона ее подписчиков в Инстаграм. Большинству поклонников артистки понравилось, как выглядит Лолита с короткими волосами.

Ей пишут, что надо было давно снять длину волос. "Лолочка, здравствуйте! Вы прекрасны! Стрижка Вам очень идет! Все-таки длинные волосы - это красиво, но короткие - это моложе и стильней!", "Просто супер!!! Давно пора было сделать стрижку!!!"

А еще Лолите Милявской предложили перекраситься в блондинку: "Может вам лучше стать блондинкой?)) Почему всегда чёрный цвет? Лето ведь". (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Вообще-то Лолита Милявская - женщина смелая и без комплексов. Интересно, решится ли она сменить цвет волос?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 19 Июн 2020 в 6:24 PDT

После развода с Дмитрием Ивановым в жизни Лолиты настал новый период.