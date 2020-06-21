«Я не могу в это поверить» , - мама блогера Анастасии Тропицель подтвердила информацию о смерти дочери

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21 июня 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Настя Тропицель, фото из соцсети

Мама блогера Анастасии Тропицель подтвердила информацию о смерти дочери. Насте было 18 лет. Девушка насмерть разбилась на байке на Бали, где жила в последнее время. «К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить», - написала мать Насти.

По предварительной информация, Настя упала с мотоцикла и погибла на проспекте Сансет Роуд, неподалеку от перекрестка с улицей Кунти. Очевидцы сообщают, что она ехала на красном мотоцикле «Кавасаки Ниндзя» с другом, который ехал на таком же байке и в какой-то момент их мотоциклы столкнулись, - сообщает СтраХит.

Позже глава подразделения дорожной Денпасара полиции Ни Лух Тивиасих сообщил, что инцидент произошел около 13.45 часов. Девушка ехала на спортивном мотоцикле и не справилась с управлением. Мотоцикл врезался в разделительный бордюр, после чего Анастасия упала с мотоцикла.

Известно, что на Бали бывают большие пробки на дорогах, и большинство людей перемещаются по острову на байках.

Настю Тропицель пользователи сети знали по ее постам, видеороликам о путешествиях и фрилансе для YouTube-канала. Она рассказывала, что смогла заработать свой первый миллион в 15 лет.