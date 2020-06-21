Российская блогерша Анастасия Тропицель погибла на Бали

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21 июня 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Тропинцель, Фото: instagram.com/nastyatropi/

Сегодня стало известно о трагической гибели российской блогерши Анастасии Тропинцель. Девушке было 18 лет. В Telegram-канале "Крысиное королевство" сообщается, что Настя Тропицель попала в аварию во время поездки на мотоцикле и скончалась от полученных травм.

"Погибла блогерка Настя Тропицель. Разбилась пару часов назад на байке на Бали. Очень жаль, соболезную близким. Цените свою безопасность! Мне особенно неприятно это узнавать, потому что пару месяцев назад я видел ее на Дне рождении нашей общей подруги. Соболезную!", - написал Андрей Петров.

В соцсетях пишут, что сестра и молодой человек Насти подтвердили ее гибель. В комментариях в Instagram-аккаунте Анастасии Тропинцель пользователи выражают соболезнования в связи с гибелью юной блогерши. Фолловеры пишут, что Настя была жизнерадостным человеком.

На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет. "Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс", — говорится в сообщении.