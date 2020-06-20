Актриса Лиза Кудроу предупредила фанатов, что персонажи сериала «Друзья» не появятся в новом эпизоде

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20 июня 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: кадр из сериала "Друзья"

Актриса Лиза Кудроу, исполнившая роль Фиби в сериале «Друзья», призналась, что долгожданный спецвыпуск не станет продолжением сюжетной линии, а полюбившиеся многим персонажи не появятся на экранах.

Кудроу предупредила, что в новом эпизоде шестеро актеров, сыгравшие в сериале главные роли, впервые за долгое время встретятся перед камерами и вспомнят, как проходили съёмки сериала.

«После окончания сериала мы ни разу не собирались все вместе перед зрителями. Мы будем предаваться воспоминаниям и рассказывать, что происходило за кадром. Мы не будем играть наших персонажей, это не новый эпизод сериала. Кроме того, у специального выпуска нет сценария», - заявила актриса.