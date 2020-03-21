4 топовых сериала вне времени

Аргументы Недели → Кино 13+

21 марта 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

топовые сериала вне времени

Всегда приятно вернуться к классике жанра и пересмотреть любимые сериалы. Тем более, когда сейчас практически у каждого есть свободное время и возможность отключить голову, не думая о работе. Предлагаем вам поностальгировать и вспомнить главные сериалы нулевых.

Друзья

Сериал о жизни, любви и проблемах шести лучших друзей Рейчел, Росса, Фиби, Джоуи, Моники и Чендлера. Сериал выходил с 1994 по 2004 годы и считается одним из самых популярных ситкомов конца 90-х. В главных ролях – юная Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и другие.

За роль Рейчел Энистон была награждена премиями «Золотой глобус» и «Эмми» в 2002 году.

Интересный факт о сериале: при запуске «Друзей» весь основной актерский состав был настолько малоизвестен в США, что в прессе и рекламе авторы сериала пытались раскрутить новых звезд с помощью Кортни Кокс – исполнительницы роли Моники. К тому моменту Кокс сыграла второстепенную роль в сериале «Семейные узы» и была коллегой Джимма Керри в фильме «Эйс Вентура: розыск домашних животных».

Секс в большом городе

Для своего времени «Секс в БГ» считался одним из самых смелых сериалов о личных отношениях без купюр. Шесть сезонов проекта выходили с 1998 по 2004 год, основанные на книге писательницы Кэндес Бушнелл. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и повествует о жизни четырех подруг «за 30» - они не замужем, у них нет детей, но зато они свободны делать все, что угодно.

Поэтому любимым занятием женщин становятся беспорядочные связи и обсуждение романов за коктейлем «Космополитен». В главных ролях – Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэтролл и Синтия Никсон. Шоу было хорошо принято критиками, в копилке у создателей 7 премий «Эмми» и 8 премий «Золотой глобус». Больше всего статуэток принесла Паркер – на ее счету 4 «Золотых глобуса» за лучшую женскую роль на телевидении.

Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл была подругами на экране, но в жизни вели борьбу за высокие гонорары. Кэтролл не устраивало, что у Паркер гонорар за серию выше ее коллег по съемочной площадке. После завершения сериала актрисы перестали поддерживать контакты с Кэтролл, но Ким не расстроена – она называет выход финального фильма «Секс в БГ» самым счастливым моментом в ее жизни.

Как я встретил вашу маму

Главный герой сериала Тед Мосби рассказывает детям в 2030 году о событиях своей молодости – знакомстве с его женой в 2005 году. Он вспоминает в мельчайших деталях общения и тусовки со своими лучшими друзьями: Робин, Маршаллом, Лили и Барни. Действия сериала разворачиваются в 2005-2014 годах.

Главные роли исполнили Нил Патрик Харрис, Элисон Ханниган, Джейсон Сигел, Коби Смолдерс и Джош Рэднор в роли Теда Мосби. Сериал завершился 6 лет назад, но вызвал огромный общественный резонанс. Фанаты ситкома были разочарованы финальным эпизодом шоу.

За роль Барни Стинсона актер Нил Патрик Харрис был номинирован на «Эмми» 4 раза, но не взял ни одной статуэтки.

Клиника

Медицинская тематика сериалов стала очень популярной в нулевых. Тон задал американский ситком «Клиника», выходивший в 2001-2010 годах. Сюжет разворачивается вокруг интернов и врачей клиники «Святое сердце». Главные герои – молодой доктор Джон Дорин и его друг Кристофер Керк, известный своими комичными ситуациями на рабочем месте. В целом комедия показывает рутину медицинского учреждения, дополненную драматичными ситуациями.

В 2010 году актерский состав был немного изменен: к Заку Браффу и Дональду Фэйсону в 9 сезоне прибавились Дэйв Франко в роли интерна Коула Аронсона, Керри Бише и Майкл Мосли в роли Дрю Саффина. 14 мая 2010 года телеканал АВС объявил, что продолжения у «Клиники» не будет.