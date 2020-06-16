Сергей Лазарев показал повзрослевшего сына

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16 июня 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лазарев. Фото: Instagram lazarevsergey

Сергей Лазарев души не чает в своих детях. Недавно артист поделился с подписчиками милым фото со своим старшим наследником

Лазарев выложил в своем Instagram селфи с шестилетним Никитой. В кадре ребенок обнимает папу и с загадочной улыбкой смотрит в камеру. Фотографию певец сопроводил скромной подписью –смайликом в форме сердца.

Фолловеры Сергея оставили в комментариях к посту много теплых слов в адрес отца и сына. Многие отметили, как быстро вырос мальчик.

У Никиты есть младшая сестренка Анна. Но история детей Сергея Лазарева до сих пор не известна. Звезда не афиширует свою личную жизнь.

Ранее сообщалось: бизнесмен Игорь Сивов, муж певицы Нюши, заявил, что у них практически не возникает конфликтов с супругой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ #сергейлазарев #никитасергеевич #лазаревы Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 15 Июн 2020 в 6:36 PDT