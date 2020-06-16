Сергей Лазарев показал повзрослевшего сына

Сергей Лазарев души не чает в своих детях. Недавно артист поделился с подписчиками милым фото со своим старшим наследником
Лазарев выложил в своем Instagram селфи с шестилетним Никитой. В кадре ребенок обнимает папу и с загадочной улыбкой смотрит в камеру. Фотографию певец сопроводил скромной подписью –смайликом в форме сердца.
Фолловеры Сергея оставили в комментариях к посту много теплых слов в адрес отца и сына. Многие отметили, как быстро вырос мальчик.
У Никиты есть младшая сестренка Анна. Но история детей Сергея Лазарева до сих пор не известна. Звезда не афиширует свою личную жизнь.
Ранее сообщалось: бизнесмен Игорь Сивов, муж певицы Нюши, заявил, что у них практически не возникает конфликтов с супругой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram