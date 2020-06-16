Муж певицы Нюши рассказал об отношениях с супругой

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16 июня 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Игорь Сивов и Нюша. Фото: соцсети

Бизнесмен Игорь Сивов, муж певицы Нюши, заявил, что у них практически не возникает конфликтов с супругой. Пара вместе три с половиной года.

«Нюша у нас человек-спокойствие, принимает любые ситуации. Она, в принципе, не может сорваться, тем более по отношению к детям, всегда разговаривает с правильной позиции «хороший — хороший»,- отмечает Сивов.

Мужчина добавляет: они с женой постоянно чему-то учатся друг у друга. У него есть еще два сына от предыдущих отношений, поэтому Игорь считает себя вполне резонно более опытным родителем. Порой Сивов выступает перед родными людьми с лекциями. По его словам, супруга его внимательно в такие моменты слушает, ей это очень интересно.

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