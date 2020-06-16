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Ольга Орлова показала архивный снимок с Жанной Фриске: «Разбито сердце в 22.07»

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Орлова показала архивный снимок с Жанной Фриске: «Разбито сердце в 22.07»
Ольга Орлова. Фото: соцсети

Вчера было ровно 5 лет, как скончалась певица Жанна Фриске. Ее близкая подруга Ольга Орлова с теплом вспомнила в этот день Жанну.

Орлова выложила в Instagram архивный снимок с Фриске. Подписала фото Ольга трогательными строчками в память об ушедшей артистке.

«Я не поверю в то, что время лечит
Мне легче не становится совсем
Невыносимо больно в этот вечер
Разбито сердце в 22:07», - написала Орлова.

Фолловеры звезды не остались в стороне и в комментариях вспомнили Жанну.

«Жанна, бедная Жанна(((( так жалко уже столько времени прошло, а забыть невозможно»,- отмечает пользователь Oksanochka.razinkova.

«Жанна Фриске-легендарный человек. Светлая память. А вам, Ольга, сил», - добавляет Arveladze_anya.

«Очень тяжело терять родных людей. Сочувствую Вам», - пишет Mezhenina.i.

Ранее сообщалось: отец Жанны Фриске рассказал о наследстве семьи.

ЕЧ

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