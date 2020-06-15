Отец Жанны Фриске рассказал о наследстве семьи

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15 июня 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Фриске и Ольга Копылова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярная певица Жанна Фриске скончалась от рака мозга пять лет назад. Ее отец Владимир в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ рассказал, кому достанется все наследство семьи.

"Всё оформим на Платона, сына Жанны. Ребёнок, когда вырастет, сможет заявить о своих правах на наследство", — сообщил Владимир Фриске. Как отметил отец певицы, он не может сдержать слез, когда говорит о Платоне Шепелеве: "Жалко, сейчас Платошки рядом нет. Надеюсь, что еще увижу его. Очень скучаю". Он рассказал, что именно Платон помог пережить ему смерть дочери.

Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев на даёт родителям Жанны Фриске видеться с шестилетнем внуком Платоном.