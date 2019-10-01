"Он звезда, а мы обычные люди": Шепелев по-прежнему не даёт родным видеться с внуком

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1 октября 2019, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев на даёт родителям Жанны Фриске видеться с шестилетнем внуком Платоном. Предполагается, что именно они погасили долг знаменитости перед "Русфондом", который собирал деньги на лечение певицы, сообщает kp.ru.

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, что её мама Ольга Владимировна плачет каждый день в надежде увидеть маленького Платона.

"Ничего не изменилось. Мы не видимся с Платоном. Отец из-за этого очень переживает. Мама постоянно плачет", - поделилась Наталья.

Также сестра певицы уверена, что долг перед благотворительной организацией "Русфонд" погасил кто угодно, но только не Шепелев. По её словам, ей не хотелось бы лишний раз дёргать родителей и уточнять подобные вопросы.

"Дмитрий не идет с нами на контакт. Он же теперь - звезда, а мы - обычные люди ... Когда родился Платон, он не разрешал мне брать малыша на руки. Я занималась племянником только, когда Дмитрия не было рядом", - заключила она.