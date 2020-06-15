Исхудавший Николай Расторгуев взволновал поклонников

Российский певец Леонид Агутин поделился совместными снимками со своими музыкальными коллегами, среди которых был лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Однако поклонников обеспокоил внешний вид исполнителя.
Агутин разместил снимки с концерта в честь Дня России, который прошел 12 июня на Красной площади. Среди выступающих были Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Александр Маршал и другие звезды отечественной эстрады. При этом подписчики обратили внимание на исхудавшее лицо лидера «Любэ» и задались вопросом, что с артистом: «А что с Расторгуевым? Выглядит неважно». На что Агутин ответил, что волноваться не стоит, он просто выбрал неудачный эффект.
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