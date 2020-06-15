Исхудавший Николай Расторгуев взволновал поклонников

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15 июня 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Николай Расторгуев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский певец Леонид Агутин поделился совместными снимками со своими музыкальными коллегами, среди которых был лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Однако поклонников обеспокоил внешний вид исполнителя.

Агутин разместил снимки с концерта в честь Дня России, который прошел 12 июня на Красной площади. Среди выступающих были Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Александр Маршал и другие звезды отечественной эстрады. При этом подписчики обратили внимание на исхудавшее лицо лидера «Любэ» и задались вопросом, что с артистом: «А что с Расторгуевым? Выглядит неважно». На что Агутин ответил, что волноваться не стоит, он просто выбрал неудачный эффект.

Ранее сообщалось, что сын Алибасова боится за психическое здоровье отца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 12 Июн 2020 в 9:33 PDT